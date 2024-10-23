سياسة
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حلف "الناتو" يؤكد تضامنه مع تركيا عقب هجوم "توساش" الإرهابي
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الذي أعرب عن تضامن الحلف مع تركيا عقب الهجوم الإرهابي على "توساش",
حلف "الناتو" يؤكد تضامنه مع تركيا عقب هجوم "توساش" الإرهابي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام حلف الناتو مارك روته. / صورة أرشيفية: AA
23 أكتوبر 2024

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان الأربعاء، إن روته، قدم تعازيه لأردوغان، في ضحايا الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش"، الذي وقع في قضاء قهرمان قازان بالعاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن روته، أعرب عن تضامن الحلف مع تركيا عقب الهجوم الإرهابي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد إرهابيين اثنين نفذا هجوماً على شركة "توساش" في أنقرة. ولاحقاً، أعلن الرئيس أردوغان، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.

ونفذ مجهولون هجوماً مسلحاً وبالقنابل على حرم مجمع "توساش" بقهرمان قازان، نحو الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (12:30 ت.غ).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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