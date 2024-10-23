وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان الأربعاء، إن روته، قدم تعازيه لأردوغان، في ضحايا الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش"، الذي وقع في قضاء قهرمان قازان بالعاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن روته، أعرب عن تضامن الحلف مع تركيا عقب الهجوم الإرهابي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد إرهابيين اثنين نفذا هجوماً على شركة "توساش" في أنقرة. ولاحقاً، أعلن الرئيس أردوغان، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.

ونفذ مجهولون هجوماً مسلحاً وبالقنابل على حرم مجمع "توساش" بقهرمان قازان، نحو الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (12:30 ت.غ).