وأكد أردوغان أنه "منذ اللحظة الأولى للعمل الإرهابي، تدخلت قواتنا الأمنية بشكل سريع وحيدت الإرهابيين".

وأضاف الرئيس التركي: "ليعلم شعبنا أن الأيادي القذرة التي تمتد إلى تركيا ستُكسر، ولن يتمكن أي كيان أو تنظيم إرهابي يستهدف أمننا من تحقيق آماله"، مشيراً إلى مواصلة الكفاح "بكل حزم وتصميم ضد كل أشكال التهديدات الإرهابية وداعميها".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد إرهابيين اثنين نفذا هجوماً على شركة "توساش" في أنقرة، واستشهاد 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

ونفذ مجهولون هجوماً بأسلحة وقنابل على حرم مجمع "توساش" في قهرمان قازان بأنقرة، عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي.

ووصل الرئيس التركي، الأربعاء، إلى مدينة قازان الروسية للمشاركة في قمة مجموعة بريكس.

وتتولى روسيا رئاسة الدورة الحالية لقمة بريكس التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.​​​​​​​

جدير بالذكر أن بريكس تكتل ذو توجه اقتصادي أُسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع 2024.​​​​​​​