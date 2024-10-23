سياسة
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وزير الدفاع التركي يتوعد "بردٍّ موجع" على هجوم أنقرة الإرهابي
توعد وزير الدفاع التركي يشار غولر، بالردّ بشكل موجع على الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة.
وزير الدفاع التركي يتوعد "بردٍّ موجع" على هجوم أنقرة الإرهابي
وزير الدفاع التركي يتوعد بردٍّ موجع على الهجوم الإرهابي في أنقرة / صورة: AA
23 أكتوبر 2024

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، مساء اليوم الأربعاء بمعرض "ساها إكسبو" للصناعات الدفاعية والطيران، الذي تستضيفه إسطنبول بين 22 و26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد غولر، أنهم سيلاحقون الإرهابيين حتى القضاء على آخر إرهابي، مضيفاً: "لقد حاولوا (الإرهابيون) زعزعة أمن واستقرار الشعب التركي من خلال تنفيذ هجوم دنيء على منشآت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية توساش".

وقال الوزير "سنلاحق الإرهابيين حتى القضاء على آخر إرهابي، وسيرى الجميع كيف سيكون لنا رد موجع على هذا الهجوم (في أنقرة)"، مشيراً إلى أنه جرى تحييد إرهابيين اثنين؛ رجل وامرأة، منفذي الهجوم الإرهابي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة.

ونفذ مجهولون هجوماً مسلحاً وبالقنابل على حرم مجمّع "توساش" في قضاء قهرمان قازان بأنقرة، في نحو الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي (12:30 ت.غ).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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