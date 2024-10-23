وأكدت الدفاع التركية في بيان استمرار "عملياتها الجوية بحزم بهدف القضاء على الهجمات الإرهابية ضد الشعب التركي والقوات الأمنية عبر تحييد تنظيم PKK/KCK الإرهابي والعناصر الإرهابية الأخرى، ولضمان أمن حدود البلاد".

وأضافت: "العملية جرت انسجاماً مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأكّد بيان وزارة الدفاع التركية تحييد عديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية خلال العمليات ضد الإرهاب.

وتابع: "ستواصل القوات المسلحة التركية، المنبعثة من قلب أمتنا النبيلة، محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإصرار من أجل بقاء وأمن بلدنا وأمتنا، كما كان الحال في الماضي، حتى لا يتبقى إرهابي واحد".

وأشار البيان إلى أنه خلال هذه العمليات "تُتّخَذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة".