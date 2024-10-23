وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي شنّت مساء الأربعاء 17 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، ووصفتها بأنها "الأعنف" منذ بدء الحرب، موضحة أن القصف تضمن "4 غارات عنيفة جدّاً بمحيط منطقة الليلكي، ما أدى إلى تدمير 6 مبانٍ، واندلاع حرائق امتدت على رقعة جغرافية واسعة". ولم توضح الوكالة طبيعة كل المباني، لكنها قالت إن من بينها مجمعاً سكنيّاً دُمّر بالكامل.

وذكرت الوكالة اللبنانية كذلك أن مقاتلات إسرائيلية دمّرَت مكتب "قناة الميادين" الموجود في شقة داخل مبنى سكني بمنطقة الجناح، القريبة من الضاحية الجنوبية. وأوضحت أن المقاتلات "أطلقت صاروخين على المكتب، ما أدى إلى تدميره بالكامل، واندلاع النيران به".

وفي وقت سابق أصدر الجيش الإسرائيلي الأربعاء انذارات جديدة بإخلاء مناطق في جنوب بيروت، حيث أنذر سكان أحياء في منطقتي برج البراجنة والحدث بضرورة مغادرتها عاجلاً مع استعداد الجيش لاستهداف مواقع لحزب الله هناك.