وقال الثوابتة إن جيش الاحتلال "عكف خلال الأيام الماضية على إحراق خيام النازحين داخل مراكز إيواء في محافظة شمال غزة"، وأضاف: "مع مرور قرابة 19 يوماً على عملية الاحتلال العدوانية شمال قطاع غزة، بخاصة في بلدة ومخيم جباليا ومحاصرته بالكامل وتنفيذ إعدامات ميدانية ضد النازحين، بدأ الجيش يلاحق النازحين في مراكز الإيواء ويجبرهم على الإخلاء، ومن ثم الترحيل القسري من الشمال".

وبعد إخلاء المراكز، قال الثوابتة إن "الجيش عكف على إحراق خيام النازحين في عدة مدارس (مراكز إيواء) في الشمال"، وأكد أن "الاحتلال يسعى لتحقيق هدف ومخطط التهجير، وهو تحويل منطقة شمال قطاع غزة منطقة عازلة تخضع لاحتلاله، وهذا مرفوض ومخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأشار الثوابتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يفعل ذلك "بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية، وموافقة من بعض الدول الغربية المشاركة في الإبادة مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، التي تمدّ الاحتلال بالسلاح لارتكاب الجريمة".

من جانبه أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة مساء الأربعاء، توقف عمله كاملاً في محافظة الشمال، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 من عناصره واستهداف 3 آخرين مباشرة، وقصف مركبة الإطفاء الوحيدة.

وقال الدفاع المدني في بيان: "توقف عملنا كلياً في محافظة الشمال، والوضع أصبح كارثياً هناك، والمواطنون باتوا بلا خدمات إنسانية"، وأضاف: "قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصرنا واقتادتهم إلى مكان مجهول".

وأوضح الدفاع المدني أن "آليات إسرائيلية عسكرية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع، وأضرمت فيها النيران". وأكد انقطاع الاتصال بـ"3 من عناصرنا كانت طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفتهم قبل ساعات في مشروع بيت لاهيا، حيث لا يعلم الجهاز مصيرهم".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جهاز الدفاع المدني، إصابة 3 من عناصره بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة صوبهم في مشروع بيت لاهيا، بعد إنذارهم عبر مسيرة كواد كابتر بالإخلاء القسري والتوجه إلى منطقة الشيخ زايد. وأشار إلى أنه في الشيخ زايد حاصر الجيش النازحين واحتجزهم.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، فيما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة خلّفَت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.