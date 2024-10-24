سياسة
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مقتل جندي في جيش النظام وإصابة 7 في غارات إسرائيلية على دمشق وحمص
قتل جندي في جيش النظام السوري وأصيب 7 آخرون، جراء غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة دمشق وقاعدة عسكرية قرب مدينة حمص، فجر اليوم الخميس.
مقتل جندي في جيش النظام وإصابة 7 في غارات إسرائيلية على دمشق وحمص
صورة أرشيفية لغارات إسرائيلية سابقة على دمشق / صورة: AFP
24 أكتوبر 2024

وقالت وزارة دفاع النظام السوري في بيان، إن الهجمات استهدفت حي كفر سوسة، وسط دمشق، وموقعاً عسكرياً في ريف حمص، مضيفة أنها أحدثت "أضراراً مادية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أنّ سلاح الجو الإسرائيلي أغار، فجر الخميس، على موقعين في سوريا، أحدهما في قلب دمشق والثاني في ريف حمص، ما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله، إنّه "نحو الساعة 03:40 (00:40 ت غ) شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ، ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفاً نقطتين في حيّ كفر سوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص ما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية".

وخلال الأسابيع الأخيرة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قادة في حزب الله و"الحرس الثوري" الإيراني في دمشق، فضلاً عن استهداف مواقع وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة جنوباً.

وتشنّ إسرائيل منذ سنوات غارات على سوريا وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ونادراً ما تؤكد تل أبيب تنفيذ الضربات، لكنها تقول إنها تتصدى لـ"محاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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