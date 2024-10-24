وقالت الوزارة، في بيان نشرته مساء الأربعاء، إن قواتها شنت عملية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية وضمان أمن الحدود، عبر تحييد إرهابيي تنظيم PKK والعناصر الإرهابية الأخرى.

وأشارت إلى تدمير 32 موقعاً تابعاً للإرهابيين، وأن العمليات الجوية ما زالت مستمرة بكل حزم.

وشدّدت الوزارة على أنه جرى تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات.

وأضافت أن "القوات المسلحة التركية، ستواصل الكفاح ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي، من أجل ضمان بقاء وأمن بلدنا وأمتنا".

ولفتت الوزارة، إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.

وشارك في العمليات جهاز الاستخبارات التركي، إذ جرى تدمير العديد من النقاط الاستراتيجية، مثل ما يسمى المنشآت العسكرية والاستخباراتية والطاقة/البنية التحتية واللوجستيات ومستودعات الذخيرة التابعة للتنظيم.

والأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي، وأضاف في تصريحات صحفية أنه جرى تحييد إرهابيين اثنين، رجل وامرأة، منفذي الهجوم الإرهابي على "توساش".

ونفذ مجهولون هجوماً مسلحاً على حرم مجمع "توساش" في قضاء قهرمان قازان بأنقرة عند الساعة 15:30 بتوقيت تركيا.