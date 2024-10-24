سياسة
2 دقيقة قراءة
كوريا الشمالية ترسل بالون نفايات ومناشير ساخرة إلى المجمع الرئاسي في سيول
قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، مساء أمس الخميس، إن بالونا محملا بالنفايات والمناشير الساخرة أرسل من كوريا الشمالية، تناثرت بقاياه بالمجمع الرئاسي في سيول.
كوريا الشمالية ترسل بالون نفايات ومناشير ساخرة إلى المجمع الرئاسي في سيول
بالون يحمل قمامة، يُعتقد أن كوريا الشمالية أرسلته، في البحر قبالة إنتشون، كوريا الجنوبية، في 9 يونيو 2024. / صورة: Reuters
24 أكتوبر 2024

وأوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن بالونا أرسل من الشمال "انفجر في الهواء والشظايا المتناثرة توزعت في أرجاء مكتب يو نغسان"، في إشارة إلى المجمع الرئاسي في العاصمة سيول.

وأشار البيان إلى أن تقييم السلامة أظهر أنه "لا يشكّل أي خطر أو يهدد بتلوث".

وأفادت صحيفة "شوسون" بأن البالون تضمن منشورات دعائية تسخر من الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وزوجته كيم كيون هي.

وتعد هذه هي المرة الثانية منذ يوليو/تموز التي يصل فيها بالون أطلق من الشمال إلى المجمع الرئاسي الواقع وسط سيول ضمن منطقة يحظر التحليق في أجوائها، ويحميه عشرات من عناصر الأمن.

ويأتي الحادث بعد أيام على تجديد كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي تتمتع بنفوذ واسع، اتهام الناشطين الكوريين الجنوبيين بإرسال بالونات محمّلة بمواد مناهضة للشمال، واتهام سيول بإرسال مسيّرات نحو بيونغ يانغ.

وأشارت إلى أن على "سيول أن تختبر بشكل مباشر (ذلك) لتعرف خطورة هذا الفعل الذي ارتكبته، وفظاعة والعواقب القاتلة التي جلبتها لنفسها".

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اتهمت كوريا الشمالية سيول باستخدام مسيّرات لإسقاط منشورات دعائية مناهضة للنظام على العاصمة بيونغ يانغ.

لكن الجيش الكوري الجنوبي نفى إرسال طائرات بلا طيار إلى الشمال، غير أنه رفض التعليق على الأمر بعد ذلك، رغم تحميله المسؤولية بشكل مباشر من بيونغ يانغ التي حذرت من أنها ستعتبر ذلك "إعلان حرب" إذا جرى اكتشاف مسيّرة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us