وأدانت الحكومة الفنزويلية بشدة الهجوم الإرهابي في بيان نشرته على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: "تؤكد فنزويلا دعمها للحكومة التركية لضمان ألا يمر هذا الهجوم، الذي نُفذ لزعزعة السلام بين الشعب التركي الشقيق، من دون عقاب".

وأدانت المكسيك الهجوم في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، وأكدت فيه إدانتها "جميع أعمال العنف التي تهدد السلام والأمن الدوليين".

كما أدانت كولومبيا الهجوم "المشين" عبر منشور لوزارة الخارجية على منصة إكس، معربة عن تعازيها لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

من ناحيته، أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في منشور على منصة إكس الهجوم بقوله: "تدين كوبا بشدة الهجوم الإرهابي في أنقرة وتتضامن مع الشعب التركي".

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في منشور عبر منصة إكس، وقوف بلاده إلى جانب "حليفتها في الناتو وصديقتها الوثيقة تركيا" عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف "توساش".

عربياً، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن "إدانته واستنكاره بأشد وأقوى العبارات للعملية الإرهابية التي استهدفت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة التركية أنقرة".

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الطيران والفضاء التركية، تدين الجزائر بشدة هذا الهجوم الإرهابي".

السفارة السعودية لدى تركيا أعربت من جهتها عن "إدانة المملكة للهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف شركة توساش، وما نتج عنه من ضحايا"، مقدمة "أحر التعازي وأصدق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب تركيا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".

على النحو ذاته، أدانت الإمارات في بيان لخارجيتها بشدة الهجوم الإرهابي، مؤكدة "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".

وفي الدوحة، قالت قطر في بيان لخارجيتها، إنها "تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في أنقرة"، وقدمت قطر "تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب تركيا"، معربة عن "تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وأعربت سلطنة عمان، في بيان للخارجية عن إدانة واستنكار الهجوم، مؤكدة "تضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة، وتأييدها ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".

وفي القاهرة، استنكرت مصر في بيان لخارجيتها، الهجوم الإرهابي على "توساش"، مشددة على "إدانتها الشديدة لأي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية".

وأدان الأردن في بيان للخارجية، بـ"أشد العبارات الهجوم الإرهابي" على "توساش"، مؤكداً "التضامن والوقوف مع الجمهورية التركية الشقيقة في ظل هذا الحادث الأليم".

كذلك، أدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان، الهجوم الإرهابي ذاته، مؤكدة "استنكارها ورفضها لأشكال العنف والإرهاب كافة".

بدورها، أعربت الخارجية العراقية في بيان عن إدانتها الشديدة للهجوم، مؤكدة التضامن الكامل مع حكومة وشعب تركيا، وموقفها الثابت في رفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن الدول واستقرارها.

وأدان رئيس إقليم شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، الهجوم الإرهابي، قائلاً في منشور عبر منصة إكس: "أدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة. أفكاري وصلواتي مع أسر الضحايا".

الخارجية اليمنية أيضاً أدانت بأشد العبارات الهجوم، مشددة على "رفضها القاطع لجميع الأعمال الإرهابية بأشكالها كافة التي تستهدف أمن واستقرار تركيا وتهدد سلامة مواطنيها".

ومن السودان، أفاد بيان مجلس السيادة أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، بعث برقية تعزية ومواساة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا الهجوم الإرهابي.

من جانبه، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش"، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا، ومؤكداً أن بلاده تدين جميع أشكال الإرهاب مهما كانت دوافعه.

كما أدانت أذربيجان الهجوم الإرهابي. وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان على منصة إكس، الأربعاء: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الطيران والفضاء التركية في تركيا الشقيقة".

بينما أدان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش". وقال عبر حسابه على منصة إكس: "أترحم على أرواح شهدائنا، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا، وأدين الهجوم بشدة". كما أعرب تتار عن تعازيه لأسر الشهداء وللشعب التركي.

وأعربت ماليزيا عن أعمق تعازيها للحكومة التركية وأسر الذين فقدوا أرواحهم، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين، بحسب وزارة الخارجية.

في السياق ذاته، وصفت الحكومة المؤقتة في أفغانستان بقيادة طالبان الهجوم الإرهابي بأنه "مأساوي"، وأعربت عن تعازيها للحكومة والشعب التركي، وكذلك لأسر الضحايا.

وفي وقت سابق، أدانت باكستان الهجوم وقدمت "أعمق" تعازيها لحكومة وشعب تركيا.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدان كذلك الهجوم الإرهابي، وقال بيان خطي أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن غوتيريش "يدين هذا الهجوم على المدنيين"

بدوره، أدان مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الهجوم الإرهابي، وقال في منشور على حسابه على منصة إكس الأربعاء، إن "الأنباء الواردة من أنقرة حول سقوط قتلى وجرحى بالهجوم مثيرة للقلق".

والأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي على حرم مجمع "توساش" في قضاء قهرمان قازان بأنقرة.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أنه جرى تحييد إرهابيين اثنين، رجل وامرأة، منفذي الهجوم الإرهابي على "توساش".