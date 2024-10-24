سياسة
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تركيا تحث مجلس الأمن على تصنيف YPG تنظيماً إرهابياً بسوريا
دعت تركيا، مساء أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف تنظيم YPG، أحد أذرع PKK الإرهابي، ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية التي تنشط في سوريا.
تركيا تحث مجلس الأمن على تصنيف YPG تنظيماً إرهابياً بسوريا
نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلديز، في جلسة بمجلس الأمن الدولي / صورة: AA
24 أكتوبر 2024

جاء ذلك في كلمة لمندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلديز، خلال جلسة بمجلس الأمن لمناقشة الملف السوري.

وقال يلديز إن الصراع المستمر منذ 13 عاماً في البلد العربي جعل ملايين الناس يعيشون آلاماً مروعة.

وأشار إلى أن إحدى أخطر عواقب الصراع السوري تمثلت في استغلال المنظمات الإرهابية للفوضى من أجل مواصلة أجندتها الانفصالية.

وشدد يلديز على أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي يهدد وحدة الأراضي السورية.

وأعرب عن شكره لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول التي أبدت تضامنها مع تركيا عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس الأربعاء، شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة.

وذكر السفير أن المعلومات التي حصلت عليها السلطات التركية تشير إلى أن تنظيم PKK هو الذي خطط ونفذ الهجوم الإرهابي على "توساش"، موضحاً أن مساهمات شركة "توساش" في مكافحة الإرهاب لا تقتصر على تركيا وحدها، بل تصل العديد من دول العالم.

ولفت إلى أن بلاده حذرت مراراً وتكراراً من الأجندة الانفصالية لتنظيم PKK الذي تسبب بمقتل عدد كبير من المدنيين.

وأضاف: "آمل أن تضيف الدول الأعضاء في الاجتماع التالي PKK وأذرعه إلى قوائم التنظيمات الإرهابية التي تنشط في سوريا".

والأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي على حرم مجمع "توساش".

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أنه جرى تحييد إرهابيين اثنين، رجل وامرأة، منفذي الهجوم الإرهابي على "توساش".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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