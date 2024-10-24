وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إنها "رصدت سقوط صواريخ في منطقتين بالجليل الغربي، ما أدى إلى إلحاق أضرار بسيارات متوقفة".

وأضافت: "حسب المصادر الطبية فإن هناك شخصين أُصيبا بجروح خطيرة في سيارة"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة إكس: "بعد التنبيهات التي فُعّلت بمنطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، رُصد نحو 50 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية، جرى اعتراض بعضها، وسقوط عدد آخر" دون تفاصيل.

من جانبها ذكرت "القناة 12" العبرية أن صافرات الإنذار دوَّت "في مدينة صفد وعشرات البلدات في الجليل الأعلى شمال إسرائيل"، دون مزيد من التفاصيل.

كانت محطات التلفزة الإسرائيلية قد أفادت بأن "إسرائيليين أفادوا عن سماع صوت انفجارات ربما نتجت عن محاولة اعتراض صواريخ".

بدوره، ومنذ فجر الخميس، أعلن حزب الله في بلاغات متفرقة قصف "قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية"، و"مدينة صفد المحتلة"، و"تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة وعند مثلث مسكفعام"، و "مستعمرة كريات شمونة"، بالإضافة إلى قصف مدينة نهاريا.

وأعلن حزب الله في بيان آخر أنه خلال اشتباك مقاتليه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في "في عيتا الشعب جرى تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية) بتعرض مناطق في مدينة صور والنبطية وقرى جنوب لبنان لغارات جوية إسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى سعد الحريري، الدكتور جهاد سعادة، مناشدته المجتمع الدولي من أجل "الضغط على العدو الإسرائيلي لعدم استهداف المدنيين، لأن 95% من الجرحى والشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى الحريري من المدنيين كبار في السن ونساء وأطفال".

كما دعا سعادة إلى الضغط على الاحتلال لتجنب "استهداف الطواقم الطبية من مستشفيات وسيارات إسعاف و دفاع مدني".