جاء ذلك في كلمة ألقاها غولر على هامش معرض "ساها إكسبو" للصناعات الدفاعية والطيران، الذي تستضيفه إسطنبول بين 22 و26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأعرب الوزير التركي عن إدانته مجدداً وبشدة "الهجوم الشنيع الذي استهدف استقرار البلاد والشعب والصناعات الدفاعية المحلية والوطنية".

وأشار إلى أن "الألم كبير لكن القوة والإصرار على الانتقام أكبر"، مبيناً أن استهداف منشأة حساسة مثل توساش "ليس مصادفة".

وشدد غولر على أن تركيا ستواصل كفاحها بكل عزيمة وإصرار متزايد للقضاء على "قوى الشر التي تستهدف أمن وسلام البلاد والشعب حتى القضاء على آخر إرهابي في هذه المنطقة".

وقال: "نفذت قواتنا المسلحة الباسلة الليلة الماضية بنجاح كبير عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في شمالي سوريا والعراق، وجرى قصف 47 هدفاً إرهابياً بدقة كاملة، 29 منها في العراق و18 في سوريا، وجرى تحييد عدد كبير من الإرهابيين".

وأضاف: "على الجميع أن يعلم أن جميع منشآت وأنشطة التنظيمات الإرهابية ستكون هدفاً مشروعاً من الآن فصاعداً كما كانت في السابق".

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف "توساش" بقضاء قهرمان قازان في أنقرة. وأضاف الوزير أنه جرى تحييد إرهابيين اثنين، رجل وامرأة، منفذي الهجوم الإرهابي.