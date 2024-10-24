جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في "جلسة بريكس الموسعة" التي انعقدت اليوم الخميس في إطار قمة مجموعة "بريكس" في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

وقال أردوغان مخاطباً مجموعة "بريكس": "أطلقنا مبادرة في الأمم المتحدة من أجل حظر بيع السلاح لإسرائيل وأثق بالدعم الذي ستقدمونه بهذا الشأن".

وأضاف: "علينا أن نعتمد قضية حل الدولتين وأن ننشئ دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد الذي يمكننا من خلال تعميم السلام وأدعو الدول كافة لبذل مساعيها من أجل تحقيق هذا الهدف".

من جهة أخرى، أشاد الرئيس أردوغان بشعار قمة "بريكس" الذي يركز على "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، وذلك في ظل التحديات الخطيرة على مستوى العالم.

ولفت أردوغان إلى "زيادة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وتغير ميزان القوى في ظل الظروف الراهنة"، ولذلك فإن "الآليات السياسية والمالية التي هي نتاج فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لا تستطيع تقديم ما هو متوقع منها".

وأوضح أن تركيا تتصرف وفقاً للمبدأ القائم على "إمكانية إنشاء عالم أكثر عدلاً" في مثل هذه الظروف، وقال إنه يولي أهمية للاجتماع مع أصدقاء تركيا في المنصات متعددة الأطراف وإيجاد حلول مشتركة للمشكلات التي تهم الجميع.

وعبر أردوغان عن اعتقاده بأن "بريكس" تقدم مساهمات "فريدة" لتنمية التجارة العالمية والنمو الاقتصادي وبناء نظام عالمي أكثر عدالة من خلال خدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تركيا عازمة على تعزيز حوارها مع أسرة "بريكس" التي طورت معها علاقات وثيقة على أساس الاحترام والربح المتبادل، وشدد على أنه "لا يمكن تحقيق نظام عادل وتنمية على مستوى عالمي إلا من خلال إحلال السلام والأمن خارج حدودنا".

وأردف: "ما دامت لم تُوقف إراقة الدماء بالشرق الأوسط لا يمكن الحديث عن العدالة والسلام والتنمية لأجل المستقبل".

وفيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة، قال أردوغان، إن الهجوم الإرهابي "الدنيء زاد من عزيمة وإصرار تركيا على دحر الإرهاب".

وأعرب أردوغان عن شكره لكل "أصدقائنا الذين قدموا تعازيهم وأعربوا عن تضامنهم معنا إثر الهجوم الإرهابي الغادر في أنقرة أمس"، ولفت إلى أن "هذا الهجوم الدنيء زاد أكثر من عزيمة تركيا وإصرارها على دحر الإرهاب".

والأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف "توساش" بقضاء قهرمان قازان في أنقرة.

وأضاف الوزير أنه جرى تحييد إرهابيين اثنين؛ رجل وامرأة، منفذي الهجوم الإرهابي، قبل أن يكشف الخميس عن هوية أحدهما.

وقال يرلي قايا عبر حسابه في منصة إكس، الخميس، إن "الخائن (منفذ الهجوم) يدعى علي أورك، وهو ملقب بـ’روجغر‘، وينتمي إلى تنظيم PKK الإرهابي"، وأكد أن الجهود متواصلة لتحديد هوية الإرهابية التي شاركت في الهجوم.

وتشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة منذ عام، خلّفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.