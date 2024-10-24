سياسة
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عباس: يجب وقف عدوان الاحتلال الشامل وجرائم الإبادة الجماعية
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين هو "الوحيد" لإنهاء كل ما يجري من تصعيد في المنطقة.
عباس: يجب وقف عدوان الاحتلال الشامل وجرائم الإبادة الجماعية
عباس: يجب وقف عدوان الاحتلال الشامل وجرائم الإبادة الجماعية / صورة: الرئاسة الفلسطينية
24 أكتوبر 2024

جاء ذلك خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الوكالة، إلى أن عباس استعرض خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر التطورات الفلسطينية، مؤكداً "ضرورة وقف عدوان الاحتلال (إسرائيل) الشامل، وجرائم الإبادة الجماعية، وخاصة في شمال قطاع غزة، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب من كامل القطاع".

وجدد عباس، التأكيد على "رفض تهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وقال: "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول بفصله عن باقي الأرض الفلسطينية، أو اقتطاع أي جزء من أرضه، أو إعادة احتلاله".

ولفت عباس، إلى أن "الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها بعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا إلى "التحرك على الصعد كافة لحماية حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتجسيده على الأرض، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

والتقى عباس، على هامش القمة، وزراء الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحسب الوكالة الرسمية.

وأطلع عباس المسؤولين على تطورات الأوضاع وحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتأتي اجتماعات الرئيس الفلسطيني على وقع استمرار إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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