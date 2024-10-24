وقالت الشركة في بيانٍ اليوم الخميس إنها استعرضت خبراتها وقوتها الهندسية في مجال أنظمة البناء المعيارية في "ساها إكسبو"، وأضافت أن الهياكل المعيارية المتنقلة التي ابتكرتها الشركة خصوصاً للمشاريع الدفاعية التي تتطلب نشراً سريعاً، جذبت الانتباه بمتانتها واستدامتها.

وأوضحت أنها عرضت بشكل خاص في المعرض حلولها المعيارية المستخدمة في المجالات التي تتطلب إجراءات سريعة مثل القواعد العسكرية ومناطق العمليات وإدارة الكوارث.

وأكدت أنها تبرز بهذه الابتكارات بفضل إمكانية تركيبها بسرعة، ونقلها بسهولة، ومتانتها حتى في أصعب الظروف البيئية، فضلاً عن تصميمها وفقاً لمبادئ كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، ما يجعلها تقدم مساهمات كبيرة في البنية التحتية الدفاعية للمستقبل.

وحسب البيان، قالت رئيسة مجلس إدارة الشركة سهيلة تشيبي كاراهان، إن عناصر السرعة والمتانة والاستدامة تتمتع بأهمية بالغة في قطاع الدفاع والطيران، وأفادت بأن الشركة تطور حلولاً أكثر ابتكاراً للاحتياجات النامية لهذا القطاع من خلال تقنيات البناء المعيارية، لافتة أن معرض "ساها إكسبو 24" يعد منصة مهمة لمشاركة قدرات الشركة ورؤيتها في هذا المجال.

وأشارت إلى أن دورتشة التي نفذت مشروعات مهمة في تركيا وخارجها، حققت نجاحاً كبيراً خاصة في المناطق الجغرافية الصعبة والمشاريع المهمة، موضحة أنها تملك مجموعة واسعة من العملاء في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا بفضل حلول البناء المعيارية التي تتيح البدء السريع للعمليات العسكرية والمدنية,

وتعد الشركة واحدة من أكبر الشركات في أوروبا بالمنتجات المستدامة والصديقة للبيئة وذات التكنولوجيا العالية وذلك عبر منشأتها لإنتاج الهياكل الفولاذية الجاهزة.

وتعتبر "دوتشة" إحدى العلامات التجارية العالمية لتركيا بمجال الهياكل الفولاذية المركبة مسبقة الصنع من خلال نشاطاتها في التصنيع والتصدير والمقاولات الدولية وهي من الشركات الرائدة بالمجال، حسبما تعرف نفسها في موقعها.

وتلبي الشركة جميع أنواع الطلبات الخاصة بالأبنية المركبة مسبقة الصنع بكل مراحلها من الهندسة والتوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية والتركيب وأعمال البنية التحتية والفوقية، إذ حصلت على شهادة "آيزو" تقديراً للإنجازات والنتائج التي حققتها في تقليل انبعاثات الكربون.​​​​​​​

والثلاثاء، بدأت شركات تركية متخصصة بعرض ابتكاراتها الجديدة في معرض "ساها إكسبو 2024" للصناعات الدفاعية والطيران، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول في الفترة بين 22 و26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشارك في المعرض 1478 شركة من 120 دولة، كما يشارك 178 وفد مشتريات أجنبي، و312 وفداً رسمياً، بينهم 25 على المستوى الوزاري.