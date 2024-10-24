سياسة
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السيسي يحذر من الانزلاق لحرب إقليمية بالمنطقة مع استمرار العدوان الإسرائيلي
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط، لافتا إلى غياب العدالة والمحاسبة للانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة ولبنان.
السيسي يحذر من الانزلاق لحرب إقليمية بالمنطقة مع استمرار العدوان الإسرائيلي
السيسي يحذر من الانزلاق لحرب إقليمية بالمنطقة مع استمرار العدوان الإسرائيلي / صورة: الرئاسة المصرية
24 أكتوبر 2024

جاء ذلك في كلمة السيسي خلال اجتماع قمة "بريكس بلس" التي عقدت في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي اليوم الخميس، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وبشأن الاجتماع، أوضح السيسي في كلمته أن بلاده تثمن محفل "بريكس بلس"، باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور، بين تجمع بريكس ودول الجنوب، وفق البيان.

وأكد السيسي أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر.

وقال: "يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق، يموج بالأزمات والتحديات المركبة، ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، وتغلب عليه النزعات الحمائية والسياسات الأحادية".

وأضاف أنه "لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة، بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة، لما يزيد عن العام، على أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين بقطاع غزة، والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة.. وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية".

وتابع: "يعد هذا أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير.. فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة، إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي والإنساني".

ولفت إلى أن "هذا الأمر نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، واستمرار الحرب وتوسعها.. وهى كلها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية، لوقف التصعيد الخطير في المنطقة، ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة".

ولفت إلى خطورة ذلك في "ظل امتداد الصراعات بالمنطقة، لتشمل العديد من الدول، وامتداد تلك الصراعات، لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر، وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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