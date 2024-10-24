جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمة بريكس التي انعقدت اليوم الخميس في إطار قمة مجموعة "بريكس" في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

كما حث الرئيس الصيني دول بريكس على تعزيز وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وبذل جهود متواصلة نحو حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وطالب دول بريكس بالتمسك بالمبادئ الثلاثة الرئيسية: "عدم توسيع ساحة المعركة وعدم تصعيد القتال وعدم تأجيج النيران، والسعي إلى تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا".

وقال شي "مع دخول العالم فترة جديدة تتسم بالاضطراب والتحول، فإننا نواجه خيارات محورية من شأنها أن تشكل مستقبلنا. هل سنسمح للعالم بالانزلاق إلى هاوية الفوضى والاضطراب، أم سنسعى جاهدين لإعادة توجيهه مرة أخرى إلى مسار السلام والتنمية؟".

وأضاف "علينا أن نبني مجموعة بريكس ملتزمة بالسلام، علينا جميعا أن نعمل كمدافعين عن الأمن المشترك".