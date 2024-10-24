سياسة
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الاحتلال يمنع الدفاع المدني أداء عمله شمال غزة ويستهدفه بالقصف والاعتقال
أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن الاحتلال يستهدف أطقمه في شمال القطاع بشكل مباشر، مناشداً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لكي تسمح لأطقمه بأداء عملهم الإنساني في المنطقة.
الاحتلال يمنع الدفاع المدني أداء عمله شمال غزة ويستهدفه بالقصف والاعتقال
الدفاع المدني بغزة: استهداف عناصرنا بقصف الاحتلال "جريمة حرب" / صورة: AA
24 أكتوبر 2024

وقال الدفاع المدني في بيانٍ إنه يطالب بالسماح لأطقمه بالوصول إلى مركباته التي يحتجزها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، "لكي يتمكن من استئناف واجبه الإنساني".

وأضاف أنه "تلقى منذ أمس الأربعاء، مئات المناشدات عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من عائلات رفضت النزوح من منازلها في بلدة بيت لاهيا ومخيم وبلدة جباليا تطالب بضرورة تدخل الأطقم لأن مصابين وشهداء في بعض المنازل والطرقات".

ولفت إلى أن تلك الاستغاثات من المواطنين "تزيد الحاجة الملحة لاستئناف عمل الدفاع المدني"، مبيناً أن "جزءاً من أطقمه لا يزال في محافظة الشمال، على الرغم من إجبار جيش الاحتلال بعضهم على ترك مركباتهم في منطقة مشروع بيت لاهيا والتوجه إلى المناطق الجنوبية".

وأوضح البيان أن الاحتلال سمح لبعض عناصر الدفاع المدني بالمرور عبر حواجزه، "فيما اعتقل أربعة آخرين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، أن "أطقمها في شمال القطاع تعرضت لاستهداف مباشر من الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى تعطيل كامل لعمل الدفاع المدني في المنطقة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد حدته".

وأوضحت المديرية خلال مؤتمر صحفي أن أطقمها "كانت تؤدي مهامها الإنسانية في منطقة مشروع بيت لاهيا عندما فوجئت بتحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر تطالبهم بترك مركباتهم والتوجه إلى المستشفى الإندونيسي، حيث ينشط جيش الاحتلال ويفرض إجراءات تفتيش صارمة".

وقالت: "خلال محاولة الأطقم إخلاء المنطقة، جرى استهدافهم بصاروخ مباشر أطلقته طائرة إسرائيلية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الدفاع المدني بجروح متفاوتة، كما تعرضت سيارة الإطفاء الوحيدة التي تخدم مناطق الشمال لقصف مدفعي، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها".

وأكدت المديرية أن أطقم الدفاع المدني "اضطرت تحت وطأة القصف والنيران إلى إخلاء الموقع والتوجه إلى المستشفى الإندونيسي، حيث تعرضوا للتفتيش والإهانة من قوات الاحتلال، واعتُقل خمسة من عناصر الأطقم واقتيدوا إلى مكان مجهول".

وأشارت المديرية، إلى أن "هذه التطورات أدت إلى تعطيل كامل لعمل أطقمها في شمال قطاع غزة، مما يترك آلاف الأسر المتبقية في منازلها في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون بلا أي خدمات إنسانية أو طبية، محذرة من الخطر المحدق بحياتهم".

ودعت المديرية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى "التدخل الفوري للضغط على إسرائيل لإعادة السماح للأطقم الطبية والدفاع المدني بممارسة عملها".

كما "طالبت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل للإفراج عن عناصرها المعتقلين وتوفير الحماية للأطقم الإنسانية".

ومساء الأربعاء أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، توقف عمله كاملاً في محافظة الشمال، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 5 من عناصره واستهداف 3 آخرين بشكل مباشر، وقصف مركبة الإطفاء الوحيدة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من شمال قطاع غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش بإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي
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