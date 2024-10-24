جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في "جلسة بريكس الموسعة" التي انعقدت في إطار قمة مجموعة "بريكس" في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

وذكر غوتيريش، أنهم بحاجة إلى تعزيز وتحديث "آلية السلام"، وأضاف أن ذلك "يشمل الإصلاحات التي ستضمن أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعكس عالم اليوم".

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل فعال دون مواجهة أي عقبات، وأشار إلى أن السلام مطلوب بشكل عام في العالم.

وأشار في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، قائلاً "نحن بحاجة إلى تحقيق تقدم لا رجعة فيه لإنهاء الاحتلال وإرساء حل الدولتين".

ومشروع القرار الذي قدمته فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي، يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي المحتلة خلال 12 شهرًا، وصُوّت عليه في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة وقُبِل بأغلبية 124 صوتاً ضد 14.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

من ناحية أخرى، أكد أمين عام الأمم المتحدة ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل في لبنان.

وفي أغسطس/آب 2006 أصدر مجلس الأمن القرار 1701 الذي أوقف 33 يوماً من المعارك بين إسرائيل وحزب الله بما عرف بـ"حرب تموز"، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) على الحدود المشتركة.

ومنطقة عمليات اليونيفيل محددة بين نهر الليطاني شمالاً داخل لبنان، و"الخط الأزرق" جنوباً الفاصل بين البلد العربي وإسرائيل.

وعلى صعيد آخر، شدد غوتيريش على أن "السلام ضروري في أوكرانيا والسودان".