وصرح بلينكن بأن بلاده تبحث خيارات مختلفة تركز "بصورة حثيثة" على إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وإنهاء الحرب على القطاع، دون الخوض في تفاصيل تلك الخيارات.

وتابع بلينكن: "نثمّن العمل مع قطر لتحقيق السلام بالمنطقة"، لافتاً إلى أن "سخاء قطر على مدى الأشهر الماضية كان كبيراً إذ قدمت آلاف الأطنان من المساعدات لغزة".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بثته الخارجية القطرية عبر منصة إكس، جمع ابن عبد الرحمن مع بلينكن، غداة زيارة الأخير السعودية بعد يوم من وصوله إسرائيل ضمن جولته الـ11 بالمنطقة منذ حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال رئيس وزراء قطر إن "وفداً أمريكياً وآخر إسرائيلياً سيزوران الدوحة لبحث سبل إيجاد اختراق في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة"، مضيفاً أن قطر تعمل مع مصر بشأن أي مبادرة يمكن أن تطرح بخصوص قطاع غزة.

وتأكيداً على استمرار المفاوضات قال بن عبد الرحمن إن المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي في الدوحة "بناءة"، وأشار إلى عقد بلاده "اجتماعات في اليومَين الأخيرَين مع المكتب السياسي لحماس في الدوحة".

واليوم وصل بلينكن إلى الدوحة، في إطار الجولة الحادية عشرة له في المنطقة منذ أن بدأ الاحتلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لبحث جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ولبنان، مع تواصل العدوان الإسرائيلي.

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق بعد آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة على غزة خلّفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.