واليوم عُقد اجتماع أمني رفيع المستوى بمطار أتاتورك في إسطنبول، ترأسه الرئيس أردوغان وشارك فيه نائبه جودت يلماز، ووزراء الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا.

كما حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة متين غوراك، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وبحث الاجتماع المستجدات المتعلقة بالهجوم الإرهابي المذكور والخطوات المتخذة والمرتقبة في مكافحة الإرهاب.

وأكد الاجتماع استمرار مكافحة الإرهاب بشكل حازم، ومواصلة الجهود الحثيثة لتطهير تركيا منه، وعدم السماح أبداً بإقامة "إرهابستان" خلف الحدود.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف "توساش" بقضاء قهرمان قازان في أنقرة.​​​​​​​