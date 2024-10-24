سياسة
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الاجتماع الأمني برئاسة أردوغان يؤكد مواصلة جهود مكافحة الإرهاب
ناقش الاجتماع الأمني برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" الذي وقع بالأمس في العاصمة أنقرة، كما بحث الخطوات المتخذة والمرتقبة في مكافحة الإرهاب.
الاجتماع الأمني برئاسة أردوغان يؤكد مواصلة جهود مكافحة الإرهاب
الاجتماع الأمني برئاسة أردوغان يؤكد مواصلة جهود مكافحة الإرهاب. / صورة: AA
24 أكتوبر 2024

واليوم عُقد اجتماع أمني رفيع المستوى بمطار أتاتورك في إسطنبول، ترأسه الرئيس أردوغان وشارك فيه نائبه جودت يلماز، ووزراء الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا.

كما حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة متين غوراك، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وبحث الاجتماع المستجدات المتعلقة بالهجوم الإرهابي المذكور والخطوات المتخذة والمرتقبة في مكافحة الإرهاب.

وأكد الاجتماع استمرار مكافحة الإرهاب بشكل حازم، ومواصلة الجهود الحثيثة لتطهير تركيا منه، وعدم السماح أبداً بإقامة "إرهابستان" خلف الحدود.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف "توساش" بقضاء قهرمان قازان في أنقرة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي
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