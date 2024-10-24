وأوضحت الحركة في بيان، أن "المستشفيات في غزة تحوّلت بفعل آلة القتل والإرهاب الصهيونية إلى ساحات حرب يمارس فيها الاحتلال أبشع عمليات الإبادة الوحشية".

وقالت: "يوسع جيش الاحتلال الفاشي من جرائمه الوحشية شمال قطاع غزة ، ويفرض حصاراً على مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا، ويستهدفها بمن فيه من جرحى ومرضى وأطقم طبية، ومئات العائلات النازحة، بإطلاق النار الكثيف والقصف المدفعي".

وفي وقت سابق الخميس، كشف المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، للأناضول أن "المرضى والمصابين يعيشون حالة رعب جراء الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان ومحيطه شمال القطاع، الذي يشهد عملية إبادة يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ 20 يوماً".

واعتبرت حماس، أن حصار إسرائيل للمستشفيات يُعد "جريمة حرب متكاملة، وانتهاكاً لكل القوانين والشرائع"، وأن "حكومة الاحتلال الفاشي تُمعِن في ارتكابها أمام سمع وبصر العالم"، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "التحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإرهابي وقف جرائمه بحق المدنيين العزل في غزة".

كما طالبت الحركة "بوقف اعتداءات الاحتلال على مراكز الإيواء والمستشفيات وكل الأماكن المحمية بموجب القانون الدولي، التي تحوّلت، بفعل آلة القتل والإرهاب الصهيونية والصمت الدولي عنها، إلى ساحاتٍ يمارس فيها الاحتلال أبشع عمليات الإبادة الوحشية".

قصف 13 منزلاً

من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة مساء اليوم الخميس، سقوط أكثر من 150 بين شهيد وجريح جراء قصف الاحتلال 13 منزلاً في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الشهداء والمصابين في مجزرة كبيرة يرتكبها الاحتلال الصهيوني قبل قليل بحق المواطنين بتفجيره 11 منزلاً في "بلوك 7" بمنطقة الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضح الجهاز أن الاحتلال قصف مربعاً سكنياً في المنطقة، مشيراً إلى أن المواطنين يوجهون نداءات استغاثة للتوجه إلى المكان للمساعدة في نقل الجرحى، وأنهم يواجهون صعوبة كبيرة في نقل الشهداء والمصابين "بعد أن عطّل الاحتلال عمل الدفاع المدني والخدمات الطبية في شمال القطاع".

ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، فيما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.