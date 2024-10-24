سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا مصممة على مواصلة دورها في حفظ السلام ومكافحة الإرهاب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ خطوات لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكيها إسرائيل في غزة، يشجّع مرتكبي تلك المجازر ويقوّض الثقة بالنظام الدولي.
أردوغان: تركيا مصممة على مواصلة دورها في حفظ السلام ومكافحة الإرهاب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA
24 أكتوبر 2024

جاء ذلك في رسالة نشرها الرئيس التركي الخميس، بمناسبة الذكرى 79 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة الذي يوافق 24 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وشدّد أردوغان على وجوب اتخاذ مجلس الأمن التدابير التي يقتضيها القانون الدولي وينفّذها قبل أن يتحول الوضع الحالي في الشرق الأوسط إلى أزمة أكثر تدميراً وأوسع نطاقاً.

وأوضح الرئيس التركي أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا أرواحهم في غزة ومناطق الصراع الأخرى، وصل إلى مستويات قياسية.

وأضاف أردوغان أن الدمار الذي تسببه الصراعات في جميع أنحاء العالم، والجوع والفقر الآخذين في الاتساع والتعمق، ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب والعنصرية التي تحيط بالعالم، تزيد الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأمم المتحدة يوماً بعد يوم".

وتابع أردوغان: "لا يمكن الوفاء بهذه المسؤوليات إلا من خلال توفير الظروف المناسبة التي تستطيع فيها جميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، لأداء وظائفها".

وأشار الرئيس التركي إلى أن مجلس الأمن يعيش حالة من الجمود بسبب عجزه أمام التطورات التي تعبث بالقانون الدولي والكرامة الإنسانية.

وأردف أردوغان: "تركيا مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى ضمان أن تعود الأمم المتحدة أمل الإنسانية، وأن يصبح النظام الدولي فعالاً وخالياً من الازدواجية، وقائماً على مبادئ العدالة والمساواة والتضامن".

وختم أردوغان رسالته بالقول: "تركيا مصممة على مواصلة تقديم مساهمات ملموسة في مبادرات مثل الوساطة ومنع نشوب الصراعات وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب وإدارة الهجرة والاستدامة وأنشطة حماية البيئة التي تُنفَّذ تحت مظلة الأمم المتحدة".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب جرائمها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us