وأضافت الوزارة في بيان أن "الحكومة الإسرائيلية الدموية، ارتكبت مجازر بحق أكثر من 40 ألف مدني في غزة بلا تمييز لطفل ولا امرأة، متجاهلة القانون والأعراف الدولية، وارتكبت إبادة على مرأى العالم، ولم تجلب سوى الاحتلال والمجازر وإرهاب الدولة في منطقتها وخارجها".

وفي هذا الصدد قالت الخارجية التركية: "ليس من المفاجئ أن تستهدف بلادَنا والأمم المتحدة".

وشدّدَت على أن "الخطابات كانت انعكاساً لعجز إسرائيل، التي تمارس إرهاب الدولة في فلسطين ولبنان وسوريا، والعزلة التي تتعرض لها على الساحة الدولية"، وأضافت أن "العائق الأكبر أمام السلام الإقليمي هو نتنياهو وحكومته الحربية".

وأردفت الخارجية التركية بأن "عضو حكومة نتنياهو المعنيّ (وزير الخارجية يسرائيل كاتس)، الذي يحاول إطالة حياته السياسية من خلال نشر الحرب في المنطقة، يلجأ إلى اتهامات منخفضة المستوى لمصالحه الشخصية، ولا نُعيرها أي اهتمام، ككل مرة".

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة خلّفَت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.