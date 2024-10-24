وأشار فيدان خلال الاتصال الذي جرى الخميس، إلى أن الوضع الإنساني، بخاصة في شمال غزة، وصل إلى مستوى كارثي، مشدداً على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا انقطاع، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وبخصوص آخر التطورات في لبنان، قال فيدان إن على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس من أجل منع توسع الحرب إلى جميع أنحاء المنطقة، كما شدد على ضرورة إعلان وقف لإطلاق النار في غزة بلا إضاعة للوقت، وإنهاء إسرائيل هجماتها على لبنان.

وفي شأن آخر بحث فيدان وبلينكن خلال الاتصال الهاتفي التطورات في أوكرانيا، وفقاً للمصادر بوزارة الخارجية التركية.

من جهة أخرى، قدم وزير الخارجية الأمريكي تعازيه لنظيره التركي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.

والأربعاء أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" بقضاء قهرمان قازان في أنقرة، مشيراً إلى تحييد منفّذَي الهجوم الإرهابي، وهما رجل وامرأة.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة خلّفَت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.