جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في "جلسة بريكس الموسعة" التي انعقدت في إطار قمة مجموعة "بريكس" في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

وقال غوتيريش: "نحتاج إلى السلام في أوكرانيا. سلام عادل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وشدّد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل فعّال من دون مواجهة أي عقبات، وأشار إلى أن السلام مطلوب بشكل عام في العالم.

وأشار في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، قائلاً: "نحن بحاجة إلى تحقيق تقدم لا رجعة فيه لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) وإرساء حل الدولتين"، كما أكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل في لبنان.

وذكر مكتب غوتيريش في بيان في وقت لاحق أن الأمين العام التقى بالرئيس الروسي على هامش القمة وأكد دعوته للسلام، كما كرر أن الهجوم الروسي على أوكرانيا في عام 2022 كان "انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

ونقل البيان عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله، إن حرية الملاحة في البحر الأسود "ذات أهمية قصوى" لروسيا وأوكرانيا والأمن الغذائي والطاقة بشكل عام.

كما بحث غوتيريش وبوتين ضرورة "وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فضلاً عن الحاجة إلى تجنّب المزيد من التصعيد الإقليمي".

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.