سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 10 من قوات الأمن الباكستانية في هجوم لمسلحين بشمال غرب البلاد
قتل عشرة من عناصر شرطة الحدود الباكستانية في هجوم ليلي قرب الحدود مع أفغانستان على ما أفاد مسؤولون، اليوم الجمعة، بينما أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.
مقتل 10 من قوات الأمن الباكستانية في هجوم لمسلحين بشمال غرب البلاد
مسلحون يقتلون 10 من أمن الحدود الباكستاني- أرشيف / صورة: AFP
25 أكتوبر 2024

وأفاد مسؤول كبير في الاستخبارات لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته، "استمر تبادل إطلاق النار الكثيف مدة ساعة تقريباً. استشهد عشرة من عناصر شرطة الحدود وأصيب سبعة بجروح خلال الهجوم".

وقالت مصادر بالشرطة إن الهجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية قرب مدينة ديرة إسماعيل خان في شمال غربي البلاد.

ويأتي الهجوم في وقت تواجه فيه باكستان عودة الهجمات المسلحة في شمال غرب البلاد فضلاً عن تصاعد التمرد الذي يشنه انفصاليون في الجنوب.

وأكدت ثلاثة مصادر رفيعة المستوى في الشرطة وقوع الهجوم وقالت، إن مجموعة كبيرة من المسلحين اقتحمت النقطة الأمنية، وقتلت أفراداً من قوات أمن الحدود.

وأكد علي أمين خان جاندابور، رئيس وزراء إقليم خيبر بختون خوا بشمال غرب البلاد، الهجوم في بيان، لكنه لم يذكر عدد القتلى.

وقالت حركة طالبان الباكستانية، في بيانها الذي أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم، إن هجومها جاء رداً على مقتل أحد كبار قادتها ويدعى استاد قريشي.

وقال الجيش الباكستاني في بيان أمس الخميس، إن قريشي كان أحد تسعة أشخاص، بينهم انتحاريان، قُتلوا في عملية استخباراتية في منطقة باجور المتاخمة لأفغانستان.

وتقول إسلام آباد، إن حركة طالبان الباكستانية تستخدم أفغانستان قاعدة لها، وإن إدارة طالبان الحاكمة هناك وفّرت ملاذات آمنة لها قرب الحدود، لكن طالبان الأفغانية تنفي ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us