سياسة
3 دقيقة قراءة
بوتين: مواقف واشنطن بعد الانتخابات ستحدد مستقبل العلاقة مع موسكو
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مواقف واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية ستحدد مستقبل العلاقات بين البلدين، مرحباً بتصريحات ترمب في هذا الشأن.
بوتين: مواقف واشنطن بعد الانتخابات ستحدد مستقبل العلاقة مع موسكو
بوتين يلقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة قادة بريكس / صورة: AFP
25 أكتوبر 2024

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة قادة بريكس المنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

وشدد بوتين على أنّ "تطوّر العلاقات الروسية-الأمريكية بعد الانتخابات سيعتمد على الولايات المتحدة"، موضحاً "إذا كانوا منفتحين، فسنكون منفتحين أيضاً، وإذا كانوا لا يريدون ذلك، فلن يتعيّن علينا أن نفعل ذلك".

وفي هذا السياق، ذكر أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب "قال إنه يريد بذل كلّ ما يستطيع لوضع حدّ للنزاع في أوكرانيا. يبدو لي أنه يقول هذا الأمر بصدق. ونرحّب بالتأكيد بتصريحات مماثلة أيا يكن مصدرها".

ولطالما أكد ترمب أنّ بإمكانه، إذا فاز بالانتخابات، إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا "خلال 24 ساعة". كما أنه من أشدّ منتقدي المساعدات العسكرية والمالية الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة لكييف.

وفيما يتعلّق بإنهاء الحرب في أوكرانيا، شدّد بوتين على أنّ "أيّ اتفاق سلام يجب أن يرتكز على الوقائع الميدانية".

كما حذّر بوتين من أن الغربيين "لا يخفون هدفهم المتمثّل في إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا"، مؤكّداً أنّ هذه "حسابات واهمة، لا يمكن أن يقوم بها إلا من لا يعرفون تاريخ روسيا، ولا يأخذون بالاعتبار وحدتها التي تشكّلت خلال قرون".

وتعليقاً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال القمة إلى "سلام عادل" في أوكرانيا، قال الرئيس الروسي، إنّ "الأمين العام قال إنه ينبغي لنا العيش جميعاً كعائلة واحدة كبيرة (...) للأسف، في العائلات، غالباً ما تكون هناك خلافات وفضائح ونزاعات على الملكية، وأحياناً تكون هناك شجارات".

وأفاد غوتيريش بأنّه أبلغ بوتين خلال اجتماعهما على هامش القمة، أنّ الحرب الروسية على أوكرانيا تنتهك القانون الدولي. كما أكد له تمسّكه بـ"حرية الملاحة في البحر الأسود"، ما يمثل "أمراً بالغ الأهمية لأوكرانيا ولأمن الغذاء والطاقة في العالم".

وهذه أول زيارة يجريها غوتيريش لروسيا منذ أبريل/نيسان 2022. ولقيت تنديداً شديداً من كييف.

يُشار إلى أن "بريكس" أسستها عام 2006 البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أعضاء بشكل كامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us