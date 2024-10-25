وقال قايا عبر منصة إكس، إن الإرهابي رمضان أكتاش الملقب بفاراشين - بدران، حُيّد خلال اشتباكات بعد مداهمة منزل في عملية بقضاء "أرتوكلو" بولاية ماردين.

وأضاف الوزير: "لن نسمح للخونة أن يتنفسوا، وستستمر عملياتنا بكل عزيمة طوال العام".

من جانبها ذكرت مديرية أمن ماردين في بيان أن الإرهابي المطلوب للنشرة الحمراء جرى تحييده في أثناء تحضيره لعمل إرهابي.

وأشارت المديرية إلى ضبط بنادق وذخيرة وقنابل يدوية ومعدات حربية أخرى كانت مع الإرهابي.

في سياق ذلك، نفّذت قوات الأمن التركية الجمعة عملية في مدينة إسطنبول بناء على تحقيق فتحته النيابة العامة بحق 44 مشتبهاً بهم.

وأوضح أن التحريات أظهرت انتماء 34 شخصاً إلى الجناح الشبابي لتنظيم PKK الإرهابي، وأنهم كانوا يخططون لإحداث أعمال شغب في إسطنبول.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.