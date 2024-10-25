سياسة
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أردوغان: بريكس تدعم قضية فلسطين ولبنان في حين يواصل الغرب دعم إسرائيل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الغرب يواصل دعم الإسرائيليين الذين يتصرفون مثل النازيين المعاصرين، موضحاً أن أعضاء مجموعة البريكس يدعمون القضية الفلسطينية العادلة ولبنان.
أردوغان: بريكس تدعم قضية فلسطين ولبنان في حين يواصل الغرب دعم إسرائيل
أردوغان: ثمة تزايد بعدد الجهات التي تدعم مبادرتنا تحت مظلة الأمم المتحدة لفرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل / صورة: AA
25 أكتوبر 2024

وأضاف أردوغان في تصريحات له على متن الطائرة في أثناء عودته من قازان عاصمة جمهورية تتارستان، بعد مشاركته الخميس في قمة مجموعة "بريكس"، أن تركيا أطلقت مبادرة تحت مظلة الأمم المتحدة لفرض حظر شامل على الأسلحة على إسرائيل، لافتاً أن عدد الداعمين لمبادرتها في تزايد.

وأشار إلى أنه يجب منع الأسلحة من الوصول إلى إسرائيل من أجل وقفها ومنعها من قتل الرضع والأطفال والأمهات والآباء في غزة، معرباً عن أمله بتقديم أعضاء بريكس مزيداً من الدعم لقضية فلسطين العادلة ولبنان.

وبيّن أردوغان أن الغرب يواصل دعم الإسرائيليين الذين يتصرفون مثل النازيين المعاصرين، وقال: "نحن عازمون على العمل مع إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا لإيجاد السلام للفلسطينيين".

في سياق آخر، أكد أردوغان أن بلاده ستجتث الإرهاب من جذوره، مشددا على أنه "إنْ كان ذلك بسوريا فسنفعل ما تقتضيه الضرورة".

وقال أردوغان إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة أنقرة الأربعاء، جرى عن طريق تسلل المنفذين من سوريا إلى الأراضي التركية.

وأضاف: "سنكثف جهودنا أكثر وسننتج المزيد (من الصناعات الدفاعية) نكاية بالخونة"، ولفت إلى أن "الإرهابيين مجرد دمى ووكلاء (لجهات أخرى)، وهدفنا أن تكون تركيا خالية من الإرهاب ولن نتنازل عن ذلك".

وقال إن الولايات المتحدة تدعم هذا التنظيم الإرهابي لتحقيق غرضها الخاص ثم تتخلى عنه، وشدد على أن هدف حكومته هو تركيا خالية من الإرهاب

وذكر أن الحكومة التركية لا تواجه أي صعوبة بتوفير الموارد المخصصة للصناعات الدفاعية.

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن أنقرة تتطلع "لأن تفهم الحكومة السورية الفوائد التي سيوفرها لها التطبيع الصادق والواقعي لعلاقاتها مع تركيا وأن تتخذ خطواتها وفقًا لذلك".

وأكد على حماية سلامة الأراضي السورية وإرساء سلام وهدوء دائم وعادل وشامل في جوارنا.

وفي ما يخص اجتماعات مجموعة "بريكس"، بيّن الرئيس التركي أن "بريكس" تعد منصة كبيرة تجتمع فيها الاقتصادات الصاعدة في العالم.

وأشار إلى أن تركيا تشجع منذ سنوات على سياسة التجارة بالعملات المحلية، الأمر الذي من شأنه أن يحرر التجارة البينية من ضغوط العملات الأجنبية.

وعلى صعيد آخر، قال أردوغان إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ سيجري زيارة إلى تركيا وبعدها سأجري زيارة إلى الصين".

والخميس، شارك أردوغان في "جلسة بريكس بلس الموسعة" التي انعقدت في إطار قمة "بريكس" في قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

وانطلقت أعمال القمة السادسة عشر لمجموعة دول "بريكس" الثلاثاء في قازان، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 30 دولة أخرى، واختتمت الخميس.

وتأسست "بريكس" عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أعضاء كاملين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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