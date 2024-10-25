سياسة
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اليونيفيل تنسحب من موقع بجنوب لبنان بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) انسحاب جنود حفظ السلام من موقع مراقبة في بلدة الضهيرة جنوب لبنان يوم الثلاثاء بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، حسب بيان اليونيفيل اليوم الجمعة.
اليونيفيل تنسحب من موقع بجنوب لبنان بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه
عربة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (حساب يونيفيل على إكس) / Others
25 أكتوبر 2024

وذكرت في بيان أن "جنود حفظ السلام المناوبين كانوا في موقع مراقبة دائم بالقرب من الضهيرة يراقبون جنود الجيش وهم يجرون عمليات تطهير للمنازل القريبة، وعندما لاحظ الجنود أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحراس المناوبون لتجنب الإصابة".

وعبر البيان، ذكّرت القوة جيش الاحتلال وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.

وفي بيان سابق من اليوم الجمعة قالت يونيفيل إن الوضع الأمني في جنوب لبنان يشكل "تحدياً بالغ الصعوبة" لعناصرها الذين يجدون أنفسهم تحت مرمى النيران.

وعدّدت القوة في بيان 3 حوادث تعرضت فيها فرقها وأحد مواقعها الأربعاء لنيران أو قذائف مجهولة المصدر، تزامناً مع إشارتها في بيان آخر إلى إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار الخميس على موقع مراقبة تابع لهم في بلدة الضهيرة الحدودية.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي، طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "جميع الأطراف" باحترام أفراد قوات اليونيفيل والمنشآت التابعة لها، وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

وأُسست اليونيفيل، في مارس/آذار 1978، لتأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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