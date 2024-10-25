جاء ذلك في كلمة له بمعرض "ساها إكسبو 2024" للصناعات الدفاعية والطيران، المنعقد بإسطنبول ما بين 22 و26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف الرئيس أردوغان: "معرض ساها إكسبو للصناعات الدفاعية، سيشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 6.2 مليار دولار بينها 4.6 مليار دولار لعقود تصدير".

وتعليقاً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش" التركية، قال أردوغان: "على الرغم من أن آلامنا كبيرة بسبب شهدائنا، فإن تصميمنا كبير على النضال ضد الأوغاد الذين يستهدفون رؤية قرن تركيا، وسنواصل ضربهم".

وترحم أردوغان على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة توساش، مقدماً التعازي لأسرهم، وجميع العاملين في الشركة، وأردف: "تتمتع الجمهورية التركية بالقوة والقدرة والتصميم للقضاء على جميع التهديدات التي تستهدف بقاءها في مصدرها".

وبيّن أن تركيا لديها البصيرة اللازمة لإحباط كل أنواع المخططات التي تحاك ضدها من خلال التضامن الشامل لمواطنيها البالغ عددهم 85 مليون نسمة، وتابع: "سوف يرى الجميع هذه الحقيقة قريباً، إن أي هجوم يستهدف السلام والأمن في بلادنا مصيره الفشل، وسوف ينقلب في النهاية ويضرب أباطرة الإرهاب الذين يعتاشون على الدماء".

وأضاف أردوغان: "ردت قواتنا الجوية، والاستخبارات الوطنية على هذا الهجوم الدنيء بتدمير أهداف إرهابية في سوريا والعراق، ولم تذهب دماء شهدائنا سدى".

والأربعاء، استهدف هجوم إرهابي مجمع شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وتمكنت السلطات التركية من تحييد الإرهابيَّين اللذين نفذا الهجوم على "توساش"، وكشف وزير الداخلية علي يرلي قايا، أنهما ينتميان إلى تنظيم PKK الإرهابي.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.