سياسة
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العراق يحيل 6 مشاريع لتطوير البنية التحتية للري إلى شركات تركية
قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب اليوم الجمعة، إن بلاده أحالت 6 مشاريع لتطوير بنية الري إلى شركات تركية، معلناً أن وفدا فنياً سيزور أنقرة لمناقشة ملف المياه وتنفيذ مشاريع الري.
العراق يحيل 6 مشاريع لتطوير البنية التحتية للري إلى شركات تركية
تعزو السلطات نقص المياه إلى أساليب الري الخاطئة / صورة:  AFP Archive
25 أكتوبر 2024

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن ذياب قوله: "تركيا مؤثرة جداً بالنسبة إلينا، فبعد زيارة رئيس الجمهورية التركية (رجب طيب أردوغان) للعراق ولقائه مع رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، جرى التوصل إلى اتفاقية إطارية كانت من أهم الاتفاقيات التي تحتوي على جوانب عملية مفيدة للطرفين".

وتابع أن الاتفاق تضمن "طلب من الجارة تركيا أن تسهم بتنفيذ البنى التحتية للمشاريع الري داخل العراق"، مشيراً إلى أن بلاده تعيد تقييم طريقة استخدامها للمياه.

وأردف الوزير العراقي أنه جرى الاتفاق مع أنقرة لإنشاء البنى التحتية لمشاريع الري، ومُنحت 6 مشاريع لشركات تركية لتطوير البنية التحتية لمشاريع الري.

وأضاف أن المشاريع المحالة تتابعها هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي مع الجانب التركي، مستطرداً أنهم قدموا التصاميم الأولية لهذه المشاريع، "وطلبنا من تركيا إجراء تحديث لهذه التصاميم وفق المعايير الحديثة".

وبيّن ذياب أن دخول تركيا بتنفيذ هذه المشاريع سيجعلها تطلع على"الاحتياجات المائية جنوب العراق وفي منطقة مهمة جداً وعليه سيُقدر الموقف بشكل نهائي حول تبذير المياه".

ولفت وزير الموارد المائية العراقي إلى أن وفداً فنياً عراقياً سيزور أنقرة قريباً من أجل مناقشة ملف المياه وتنفيذ مشاريع الري المذكورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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