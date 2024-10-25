سياسة
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أذربيجان وأرمينيا تتفقان على لائحة مشتركة لترسيم الحدود بينهما
وافق رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان، على اللائحة المشتركة التي تنظم مبادئ عمل اللجنة المسؤولة عن ترسيم الحدود بين البلدين.
أذربيجان وأرمينيا تتفقان على لائحة مشتركة لترسيم الحدود بينهما
رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان، يوافقان على لائحة ترسيم الحدود بين البلدين. / صورة: AA 
25 أكتوبر 2024

وجاء في بيان الرئاسة الأذربيجانية اليوم الجمعة، أن علييف وقَّع على مرسوم الموافقة على "لائحة الأنشطة المشتركة للجان ترسيم حدود الدولة وأمن الحدود بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا".

بينما أوضح بيان الرئاسة الأرمينية، أن خاتشاتوريان وقّع على القانون المتعلق باللائحة المعنية، الذي اعتمده المجلس الوطني الأرميني الأربعاء.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تقرر إنشاء لجنة مشتركة لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي (جنوبي روسيا)، مع علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وأنشئت لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف، ونائب رئيس الوزراء الأرميني مهير غريغوريان، لترسيم الحدود بين البلدين.

وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أقرت اللجنة، التي تجتمع خلال فترات منتظمة، اللائحة المشتركة التي تنظم مبادئ العمل.

جدير بالذكر أنه في 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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