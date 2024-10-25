سياسة
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مباحثات فلسطينية-قطرية حول الأوضاع في غزة والضفة وزيارة بلينكن للمنطقة
بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.
مباحثات فلسطينية-قطرية حول الأوضاع في غزة والضفة وزيارة بلينكن للمنطقة
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن / صورة: وفا
25 أكتوبر 2024

وقال "الشيخ"، في بيان: "تلقيت اتصالاً من رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، وأطلعني على آخر المستجدات بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن"، ولفت إلى أنه بحث مع ابن عبد الرحمن، كل التطورات وتحديداً الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه وضع المسؤول القطري في صورة آخر المستجدات في جهود المصالحة الفلسطينية والجهد المبذول للوصول إلى تفاهمات فلسطينية تحمي وحدة الموقف الفلسطيني، وقال: "اتفقنا على استمرار التنسيق الثنائي والعربي والدولي لوقف هذه الحرب الكارثية".

وفي وقت سابق الجمعة، وصل بلينكن إلى العاصمة البريطانية لندن، آخر محطة له في إطار جولة خارجية بدأها الثلاثاء بإسرائيل وشملت أيضاً السعودية وقطر.

وفي ختام جولته للمنطقة التي تعد الـ11 منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في قطر الأحد، بغية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​

وبموازاة الإبادة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد 760 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و250، و11 ألفاً و400 معتقل.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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