وأفادت نائبة مدير دائرة إفريقيا في صندوق النقد الدولي كاثرين باتيلو لوكالة فرانس برس بأن الحرب في السودان قد تتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة في الدول المجاورة، وذلك بالإضافة إلى عواقب النزاعات العالمية على الاقتصاد الإفريقي.

وأضافت أن كثيراً من هذه البلدان المجاورة "ضعيفة أصلاً ولديها تحديات خاصة يجب أن تتغلب عليها، وتواجه حالياً تدفق لاجئين، ومشكلات أمنية، وصعوبات في مجال التجارة، ما يمثل تحدياً حقيقياً لنموها".

وتزامناً مع نشر الصندوق تقريراً عن النشاط الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قالت باتيلو إن "ما يحدث في السودان أمر مفجع ومدمر للشعب السوداني ولكل الدول المجاورة أيضاً".

وبيّن صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي بشأن القارة الإفريقية، أن جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان قد تعاني بشكل خاص من الوضع القائم في السودان.

وتابع أنه بجانب تأثير الحرب في السودان فإن "نزاعات خارجية أخرى، مثل تدهور الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا (...) قد تؤثر في أسعار المواد الغذائية والطاقة" في كل أنحاء القارة، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد التي سببت بارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء والطاقة في كل أنحاء العالم.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.