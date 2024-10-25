سياسة
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إثر استبدال قاضية.. إعلام عبري: قرار "الجنائية" حول اعتقال نتنياهو قد يتأخر
أفاد إعلام عبري اليوم الجمعة، بأنه قد تتأخر المحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية الإبادة بغزة، إثر استبدال قاضية من المكلفين.
إثر استبدال قاضية.. إعلام عبري: قرار "الجنائية" حول اعتقال نتنياهو قد يتأخر
إعلام عبري: قد يتأخر قرار "الجنائية" بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت/ صورة:  Reuters Archive
25 أكتوبر 2024

وفيما كانت تقديرات إسرائيلية بأن المحكمة ستصدر مذكرات الاعتقال قريباً، أعلنت الأخيرة اليوم استبدال قاضية من ضمن القضاة المكلفين باتخاذ قرار في طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إن اعلان الجنائية الدولية استبدال القاضية السلوفينية بيتي هولر بالقاضية الرومانية لوليا موتوك لأسباب صحية خاصة بالأخيرة "سيؤدي غالباً إلى تأخير قرار المحكمة، لأن "هولر تحتاج إلى وقت من أجل الاطلاع على التفاصيل القانونية الخاصة بالقضية".

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو/أيار الماضي، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي أغسطس/آب الماضي طلب خان مرة أخرى من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

مصدر:TRT عربي
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