سياسة
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أنقرة ومقديشو توقعان اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الصومال
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية جديدة بين أنقرة ومقديشو من أجل التنقيب عن النفط والغاز في الصومال، وذلك خلال حفل استقبال سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" في ميناء العاصمة الصومالية.
أنقرة ومقديشو توقعان اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الصومال
تركيا توقع اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الصومال / صورة: AA
25 أكتوبر 2024

وقال بيرقدار إن السفن التابعة لقيادة القوات البحرية سترافق سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" خلال "مهمتها التاريخية في الصومال"، معرباً عن سعادته بتوقيع اتفاقية بين شركة النفط التركية وهيئة النفط الصومالية ستنفذ بموجبها أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في الصومال.

ووصلت السفينة "أوروتش رئيس" إلى مقديشو إثر مذكرة تفاهم عُقدت بين البلدين في مارس/آذار الماضي، لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية في الأراضي الصومالية.

ولفت بيرقدار إلى وقوف تركيا بجانب الشعب الصومالي منذ الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس أردوغان لمقديشو عام 2011، ذاكراً أن بلاده "تبذل جهوداً كبيرة صادقة بجميع مؤسساتها، من أجل المشاريع التي تعزز سيادة الصومال واستقراره والمساهمة في رفاهيته ونشر السلام فيه".

وأكد الوزير التركي أن أحد أهم جوانب التعاون بين البلدين هو الطاقة، وأن أنقرة تنظر إلى الصومال باعتباره أحد أهم شركائها في القارة الإفريقية، موضحاً أن العمليات التي ستنفذها "أوروتش رئيس" في الصومال تشكل نقطة تحول في هذا التعاون.

وذكر أن المفاوضات بين البلدين بدأت عام 2021 بشأن شركة النفط التركية، التي تشارك في عديد من المشاريع في تركيا والعالم، للمشاركة في أنشطة النفط والغاز الطبيعي في الصومال.

وتابع: "في 18 يوليو/تموز الماضي، وقعنا اتفاقية إنتاج لثلاث مناطق، تغطي كل منها مساحة تبلغ مساحتها نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في المناطق البحرية الصومالية".

وسوف يرافق سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" خلال مهمتها التي من المتوقع أن تستغرق 7 أشهر، سفينتا الدعم والإسناد "زغانوس باشا" و"سنجار"، وسفينة التتبع "أطامان"، إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية.

وستُخزَّن بيانات البحث السيزمي التي ستجمعها "أوروتش رئيس" قبالة السواحل الصومالية، في مديرية معالجة البيانات التابعة لشركة النفط التركية "TPAO" بأنقرة، وفي حال التوصل إلى بيانات ومؤشرات إيجابية، ستبدأ عملية التنقيب عن الطاقة في المنطقة.

مصدر:TRT عربي
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