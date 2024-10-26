سياسة
3 دقيقة قراءة
أبلغت بها واشنطن.. إسرائيل تعلن شنّ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران
قالت وسائل إعلام رسمية في إيران وأخرى تابعة للنظام السوري، إن انفجارات قوية سُمعت في طهران وقرب العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح السبت، فيما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ ضربات دقيقة ضد مواقع عسكرية في إيران.
أبلغت بها واشنطن.. إسرائيل تعلن شنّ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران
وسائل إعلام إيرانية أكدت سماع دوي انفجارات في العاصمة طهران وضواحيها / صورة: وكالة أنباء فارس الإيرانية
26 أكتوبر 2024

وذكر التليفزيون الرسمي الإيراني أن دويّ انفجارات قوية سُمع في محيط العاصمة طهران، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن مصدر الانفجارات، كما قالت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إن دوي انفجارات سُمع أيضاً في مدينة كرج المجاورة.

وقال التليفزيون التابع للنظام السوري إن انفجارات سُمعت أيضاً في ريف دمشق ووسط المدينة.

في السياق نفسه، ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن البيت الأبيض أُخطِرَ قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل ضربات على إيران، وأعلن البيت الأبيض لاحقاً أنه "يرى أن إسرائيل تنفّذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران في إطار الدفاع عن النفس".

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان بعد دقائق من تلك الانفجارات: "نهاجم في هذه الأثناء بشكل موجَّه بدقة أهدافاً عسكرية في إيران ردّاً على هجماتها المتواصلة ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".

وأردف بأنه يُجرِي "تقييماً متواصلاً للوضع في هذه المرحلة، وأنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية".

وقبل بيان الجيش نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب "بدأت مهاجمة إيران ردّاً على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي تعرضت له في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم ضد إيران جاء "بعد تأجيل في الأيام الماضية، وانطلق الليلة عندما كانت الظروف مهيأة، وانفتحت نافذة زمنية"، وأوضحت أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وافق على الهجوم في محادثة هاتفية، وأن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم.

ووفق الهيئة العبرية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في المقر المحصن "الكيريا" بوزارة الدفاع في تل أبيب.

لكن وكالة تسنيم الإيرانية قالت في وقت لاحق إن "الوضع في طهران طبيعي، والوضع في مطارَي طهران والإمام الخميني طبيعي رغم سماع دوي عدة انفجارات غربي طهران".

وأضافت: "يقول بعض المصادر إن الدفاع الجوي أطلق أعيرة نارية، وسيُعلَن لاحقاً مزيد من التفاصيل حول ما حدث.

وذكرت الوكالة الإيرانية أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي حرائق أو انفجارات في مصفاة طهران، وأفادت بأنه "لا توجد تقارير عن وقوع حرائق أو انفجارات في مصفاة طهران" للنفط جنوب العاصمة الإيرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us