وذكر التليفزيون الرسمي الإيراني أن دويّ انفجارات قوية سُمع في محيط العاصمة طهران، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن مصدر الانفجارات، كما قالت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إن دوي انفجارات سُمع أيضاً في مدينة كرج المجاورة.

وقال التليفزيون التابع للنظام السوري إن انفجارات سُمعت أيضاً في ريف دمشق ووسط المدينة.

في السياق نفسه، ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن البيت الأبيض أُخطِرَ قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل ضربات على إيران، وأعلن البيت الأبيض لاحقاً أنه "يرى أن إسرائيل تنفّذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران في إطار الدفاع عن النفس".

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان بعد دقائق من تلك الانفجارات: "نهاجم في هذه الأثناء بشكل موجَّه بدقة أهدافاً عسكرية في إيران ردّاً على هجماتها المتواصلة ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".

وأردف بأنه يُجرِي "تقييماً متواصلاً للوضع في هذه المرحلة، وأنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية".

وقبل بيان الجيش نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب "بدأت مهاجمة إيران ردّاً على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي تعرضت له في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم ضد إيران جاء "بعد تأجيل في الأيام الماضية، وانطلق الليلة عندما كانت الظروف مهيأة، وانفتحت نافذة زمنية"، وأوضحت أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وافق على الهجوم في محادثة هاتفية، وأن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم.

ووفق الهيئة العبرية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في المقر المحصن "الكيريا" بوزارة الدفاع في تل أبيب.

لكن وكالة تسنيم الإيرانية قالت في وقت لاحق إن "الوضع في طهران طبيعي، والوضع في مطارَي طهران والإمام الخميني طبيعي رغم سماع دوي عدة انفجارات غربي طهران".

وأضافت: "يقول بعض المصادر إن الدفاع الجوي أطلق أعيرة نارية، وسيُعلَن لاحقاً مزيد من التفاصيل حول ما حدث.

وذكرت الوكالة الإيرانية أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي حرائق أو انفجارات في مصفاة طهران، وأفادت بأنه "لا توجد تقارير عن وقوع حرائق أو انفجارات في مصفاة طهران" للنفط جنوب العاصمة الإيرانية.