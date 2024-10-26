وقال متحدث جيش الاحتلال دانييل هاغاري، في مقطع مصور: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا أنهينا الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل". وأضاف: "نفذنا هجمات دقيقة ضد أهداف عسكرية في إيران، واكتملت مهمة الجيش الإسرائيلي". ولفت إلى أنه "إذا ارتكب النظام في إيران خطأ وبدأ جولة جديدة من التصعيد فسنضطر إلى الرد".

وفي وقت سابق من ليل السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في محادثة هاتفية وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.

وقال الجيش في بيان: "بناء على معلومات استخبارية، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي منشآت تصنيع صواريخ أنتِجت فيها صواريخ أطلقتها إيران على دولة إسرائيل خلال العام الفائت".

وأضاف: "في الوقت نفسه، ضرب الجيش الإسرائيلي منظومات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية إيرانية إضافية، كانت تهدف إلى تقييد حرية عملية إسرائيل الجوية في إيران". وتابع: "طائراتنا عادت بأمان.. الضربة الانتقامية اكتملت والمهمة أنجِزَت".

التصدي للهجوم

في المقابل، قال مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي الإيراني، في تصريح لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية إن "الدفاعات الجوية تصدت لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

من جانبها، أكدت مصادر إيرانية مطلعة لوكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل. وقالت المصادر للوكالة إن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى رداً متناسباً على أي عمل".

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو، إلغاء الرحلات الجوية على كل المسارات حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة تسنيم عن يازرلو قوله: "شركات الطيران ستبلغ المسافرين الذين اشتروا التذاكر باستئناف الرحلات" في وقت لاحق.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخاً، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام لاغتيال إسرائيل كلّاً من إسماعيل هنية وحسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان".

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الضربة الصاروخية خلّفَت أضراراً في قواعده الجوية، ونشرت وكالة أسوشيتد برس صور أقمار صناعية قالت إنها تكشف عن تَعرُّض قاعدة "نفاتيم" الجوية لأضرار.

وعقب ذلك قالت إسرائيل التي تشنّ عدوانين على قطاع غزة ولبنان، إنها ستردّ على الهجوم الصاروخي الإيراني.