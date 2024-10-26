وقال ناطق باسم منظمة الطيران المدني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "ستعود الرحلات إلى طبيعتها السبت عند الساعة التاسعة".

وكانت منظمة الطيران المدني قررت وقف حركة الطيران في الأجواء الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة النقل في البلاد أعلنت إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات، وذلك بعد تعليق الرحلات في جميع المطارات لوقت قصير عزته إلى وجود توتر بالمنطقة.

وكان أعلن وزير النقل العراقي، السبت، رزاق محيبس السعداوي، وقف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت.

وفي وقت سابق من ليل السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بدء شن هجوم ضد “أهداف عسكرية” في إيران، بعد وقت قصير من حديث إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات غربي العاصمة طهران.