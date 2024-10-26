ونقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "نحو الساعة 2:00 فجراً (ت.غ) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية".

وأوضح المصدر أن الصواريخ استهدفت "بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى بسوريا"، دون تحديدها أو الكشف عن خسائر تسببت فيها.

وأضاف: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، مشيراً إلى أن العمل لا يزال جارياً على تدقيق نتائج العدوان".

وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت (سانا) عن سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق يجري التصدي لها والتحقق من طبيعتها، تزامناً مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجوم ضد "أهداف عسكرية" في إيران وسماع دوي انفجارات في طهران.

وتشن إسرائيل بين الحين والآخر منذ عام 2011، هجمات في سوريا ضد من تقول إنها "جماعات مدعومة من إيران، ونقاط عسكرية تابعة للنظام".