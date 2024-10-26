سياسة
3 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يهاجم 70 هدفاً في لبنان خلال يوم واحد ويعترض مسيّرة في الجليل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مهاجمته أكثر من 70 هدفاً لحزب الله في لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
جيش الاحتلال يهاجم 70 هدفاً في لبنان خلال يوم واحد ويعترض مسيّرة في الجليل
تصاعد الدخان والنيران من موقع غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية ببيروت، الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024. / صورة: AP
26 أكتوبر 2024

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة، هاجم سلاح الجو أكثر من 70 هدفاً لحزب الله، بعضها بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية"، مشيراً إلى أن بين الأهداف "مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع ومباني عسكرية ومستودعات ذخيرة وخلايا إرهابية ومقرات عسكرية".

وبخصوص المعارك بجنوب لبنان، ادّعى الجيش أن جنوده تمكنوا من القضاء على عدد من عناصر حزب الله كانوا يطلقون الصواريخ تجاه قواته المتوغلة، كما هاجمت طائرة مقاتلة "مبنى بداخله مقاتلون من الحزب وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة"، وفق البيان.

ولم يصدر تعليق من حزب الله على ادعاءات جيش الاحتلال حتى ساعة إعداد الخبر، لكن مقاتلي الحزب يخوضون يومياً معارك شرسة ضد قوات الاحتلال بجنوب لبنان، وأوقعوا الجمعة فقط 10 قتلى في صفوفهم بينهم عدد من الضباط.

وكان أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم السبت، اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى شمالا.

وقال في بيان نشره على منصة إكس، إنه "عقب الإنذارات التي جرى تفعيلها عند الساعة 08:39-08:41 في منطقة الجليل الأعلى، اعترض سلاح الجو طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان".

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صافرات الإنذار في كريات شمونة والمطلة وكفار غلعادي ومعيان باروخ وتل حاي وكفار يوفال بمنطقة الجليل الأعلى للتحذير من تسلل طائرات مسيّرة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا، عن ألفين و634 قتيلاً و12 ألفاً و252 مصاباً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us