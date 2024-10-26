وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة، هاجم سلاح الجو أكثر من 70 هدفاً لحزب الله، بعضها بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية"، مشيراً إلى أن بين الأهداف "مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع ومباني عسكرية ومستودعات ذخيرة وخلايا إرهابية ومقرات عسكرية".

وبخصوص المعارك بجنوب لبنان، ادّعى الجيش أن جنوده تمكنوا من القضاء على عدد من عناصر حزب الله كانوا يطلقون الصواريخ تجاه قواته المتوغلة، كما هاجمت طائرة مقاتلة "مبنى بداخله مقاتلون من الحزب وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة"، وفق البيان.

ولم يصدر تعليق من حزب الله على ادعاءات جيش الاحتلال حتى ساعة إعداد الخبر، لكن مقاتلي الحزب يخوضون يومياً معارك شرسة ضد قوات الاحتلال بجنوب لبنان، وأوقعوا الجمعة فقط 10 قتلى في صفوفهم بينهم عدد من الضباط.

وكان أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم السبت، اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى شمالا.

وقال في بيان نشره على منصة إكس، إنه "عقب الإنذارات التي جرى تفعيلها عند الساعة 08:39-08:41 في منطقة الجليل الأعلى، اعترض سلاح الجو طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان".

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صافرات الإنذار في كريات شمونة والمطلة وكفار غلعادي ومعيان باروخ وتل حاي وكفار يوفال بمنطقة الجليل الأعلى للتحذير من تسلل طائرات مسيّرة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا، عن ألفين و634 قتيلاً و12 ألفاً و252 مصاباً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء الجمعة.