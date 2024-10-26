سياسة
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بأكثر من مليار دولار.. واشنطن تصدق على بيع أنظمة دفاع جوي وصواريخ لتايوان
صدقت الولايات المتحدة أمس الجمعة على صفقة لبيع أنظمة دفاعات جوية وصواريخ لتايوان بقيمة تزيد على مليار دولار.
بأكثر من مليار دولار.. واشنطن تصدق على بيع أنظمة دفاع جوي وصواريخ لتايوان
توفر واشنطن باستمرار الدعم العسكري لتايوان / صورة: Reuters
26 أكتوبر 2024

وتشمل الصفقة أنظمة دفاعات جوية مختلفة من بينها منظومة "ناسامز" و123 صاروخاً، وفق ما أفادت به الوكالة الأمريكية المكلفة ببيع العتاد العسكري للخارج.

وتبلغ قيمة الصفقة، التي تنتظر إقرار الكونغرس الأمريكي، 1.16 مليار دولار

وشملت صفقة بيع أسلحة أخرى أعلن عنها أمس الجمعة، أنظمة رادار بقيمة قدرها 828 مليون دولار، "تؤخذ مباشرة من مخزونات سلاح الجو الأمريكي".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية لتايوان بقيمة 228 مليون دولار تشمل منتجات وخدمات متعلقة بالطيران.

وتوفر واشنطن باستمرار الدعم العسكري لتايوان، وهو ما تعارضه الصين بشدة باعتباره "تدخلاً في شوؤنها الداخلية".

وتطالب بكين بضم تايوان، وهي دولة جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، بوصفها مقاطعة انفصالية، فيما تصر تايبيه على استقلالها منذ عام 1949. ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعدها جزءاً من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، وفي المقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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