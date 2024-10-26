وقال الجيش، في بيان، إن "اثنين من عسكريِّيه قُتلا في أثناء التصدي لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم الليلة الماضية، تضحية في سبيل الدفاع عن أمن ومصالح إيران ومنع المساس بالشعب"، ولفت البيان إلى "إعلان مزيد من المعلومات قريباً"، بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وفجر السبت أعلنت هيئة الدفاع الجوي الإيراني، في بيان، أن إسرائيل استهدفت بعض النقاط العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات بنجاح، لكن وقعت "أضرار محدودة" في بعض النقاط، وأنه يجري فحص مدى الهجمات.

إدانات عربية ودولية

وفي سياق متصل، جرت إدانات عربية ودولية لهجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران، وأدانت وزارة الخارجية الأردنية القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على إيران، الذي اعتبرته "خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه مزيد من التوتر في المنطقة".

فيما قال مصدر في القوات المسلحة الأردنية إنه لم يُسمح بالعبور من الأجواء الأردنية لأي طائرة عسكرية الأطراف المتصارعة في المنطقة، وأضاف: "نتابع من كثب التصعيد العسكري الذي حدث خلال الساعات الماضية".

بدورها، استنكرت سلطنة عمان القصف وقال بيان للخارجية إن الهجوم هو "انتهاك صارخ لسيادة طهران وخرق واضح لقواعد القانون الدولي". فيما أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران وأعربت عن "القلق العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب بيان للخارجية.

في حين قال بيان للحكومة العراقية "ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على إيران ونحذر من النتائج الخطيرة جرّاء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني الوحشي".

كما نددت وزارة الخارجية القطرية بالغارات الجوية الإسرائيلية على إيران وحثت على ضبط النفس والحوار لتجنب زعزعة الاستقرار في المنطقة، بدورها أكدت الخارجية السعودية على موقفها الثابت في رفض استمرار التصعيد وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، عبر بيان.

وأدانت حركة حماس الهجوم واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لسيادة طهران وتصعيداً يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها". وقالت في بيان: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني على إيران، واستهدف مواقع عسكرية في عدة محافظات". ووصفت الحركة الهجوم بأنه "انتهاك صارخ للسيادة الإيرانية، وتصعيد يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، ما يحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم أمريكا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقطع مصور: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا أنهينا الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".

وإسرائيل وإيران تعتبر كلتاهما الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن استهدافات وهجمات إلكترونية.

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة بقطاع غزة، توسعت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي لتشمل لبنان، كما تنفذ غارات جوية دموية على اليمن وسوريا من حين إلى آخر.