وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة التركية حيّدت الإرهابيين الـ17 في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام"، وفي منبج، وأكدت الوزارة أنها ستواصل عملياتها بعزيمة وإصرار لمكافحة الإرهاب في بؤره.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهرت القوات في العمليات ثلاثة آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.