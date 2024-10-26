سياسة
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الدفاع التركية: تحييد 17 إرهابياً من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت تحييد 17 إرهابياً من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.
الدفاع التركية: تحييد 17 إرهابياً من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا
تحييد 17 إرهابياً من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا (وزارة الدفاع التركية) / Others
26 أكتوبر 2024

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة التركية حيّدت الإرهابيين الـ17 في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام"، وفي منبج، وأكدت الوزارة أنها ستواصل عملياتها بعزيمة وإصرار لمكافحة الإرهاب في بؤره.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهرت القوات في العمليات ثلاثة آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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