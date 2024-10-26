سياسة
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أنقرة تُدين "بأشد العبارات" هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدة أهمية وضع حد للإرهاب الذي تمارسه إسرائيل في المنطقة.
أنقرة تُدين "بأشد العبارات" هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران
الخارجية التركية تُدين الهجوم الإسرائيلي على إيران. / صورة: TRT Arabi
26 أكتوبر 2024

وقالت الوزارة في بيان: "نُدين الهجوم الإسرائيلي على إيران بأشد العبارات".

وأضافت: "إسرائيل التي ترتكب إبادة في غزة وتستعد لضم الضفة الغربية وتقتل المدنيين يومياً في لبنان، دفعت منطقتنا إلى حافة حرب أكبر".

وشددت الخارجية التركية على أن "وضع حد للإرهاب الذي تمارسه إسرائيل في المنطقة أصبح مهمة تاريخية على صعيد إرساء الأمن والسلم في العالم".

ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك في أسرع وقت لفرض القانون ووقف حكومة نتنياهو"، مؤكدة: "لا نريد مزيداً من الحرب والعنف والفوضى في منطقتنا".

وتابعت: "يتعيّن على الدول الإقليمية والجهات الفاعلة غير الإقليمية أن تتبنى موقفاً عقلانياً وحكيماً لاستعادة السلام في الشرق الأوسط".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

وإسرائيل وإيران تعتبر كلتاهما الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن استهدافات وهجمات إلكترونية.

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة بقطاع غزة، توسعت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي لتشمل لبنان، كما تنفذ غارات جوية دموية على اليمن وسوريا من حين إلى آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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