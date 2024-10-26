وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 42 ألفاً و924 شهيداً و100 ألف و833 مصاباً.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال ارتكب خلال آخر 48 ساعة "7 مجازر ضد العائلات في القطاع وصلت من ضحاياها إلى المستشفيات جثامين 77 شهيداً و289 مصاباً"، كما أوضحت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه".

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مخلّفاً شهداء فلسطينيين ودماراً واسعاً داخله وخارجه بعد اقتحامه الجمعة، ضمن عملية الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ 22 يوماً.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال انسحب من مستشفى كمال عدوان "مخلّفاً شهداء فلسطينيين ودماراً واسعاً داخله وخارجه بعد اقتحامه الجمعة"، وأكدوا أن الجيش "دمّر وحرق" منازل وممتلكات لفلسطينيين بمحيط المستشفى.

وتابع الشهود: "مرضى وجرحى ونازحون فلسطينيون في المستشفى ظلوا بلا دواء أو طعام أو مياه ليومين خلال اقتحامه من جيش الاحتلال.

ولفت الشهود إلى أن جيش الاحتلال جرف أسوار مستشفى كمال عدوان وخيام النازحين داخله وحوله قبل اقتحامه، وألقى قذائف في ساحاته.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 820 فلسطينياً بفعل هجمات إسرائيل على شمال القطاع الذي يتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 22 يوماً.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة اعتقال جيش الاحتلال الكادر الطبي من الرجال، بالإضافة إلى جرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه أمس الجمعة.

ومنذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشنّ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتُواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.