وأفادت وكالة أنباء لبنان بأن جيش الاحتلال استهدف محيط بلدات العيشية وسجد والجرمق في قضاء جزين بمحافظة الجنوب بسلسلة غارات، كما أشارت إلى أن غارة عنيفة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن بلدات السريرة والقطراني وداريا شبيل، وإلى حريق في حرج جورة خضر.

وفي مرجعيون بمحافظة النبطية، استهدفت غارة إسرائيلية العديسة ومحيط الطيبة، كما شنت إسرائيل قصفاً مدفعياً فسفورياً على محيط بلدتي حلتا ووادي خنسا، واستهدفت غارة زوطر الشرقية بالنبطية.

وفي صور، أفادت الوكالة بقصف مدفعي عنيف على المنطقة الواقعة بين مجدلزون وشمع، مما أدى إلى اشتعال حرائق، كما استهدف الاحتلال جرافة في بلدة رشكنانية كانت تعمل على فتح أحد طرق البلدة، دون تسجيل إصابات.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال رصده إطلاق 15 صاروخاً من لبنان باتجاه المناطق الشمالية، واعتراضه طائرة مسيّرة هي الثالثة منذ صباح السبت.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "عقب الإنذارات التي جرى تفعيلها في منطقة الجليل الغربي (شمال)، رصدنا نحو 15 صاروخاً أُطلق من الأراضي اللبنانية"، وأضاف أنه "جرى اعتراض بعض تلك الصواريخ ورصد سقوط البقية في منطقة مفتوحة".

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار في شلومي ونهاريا وبتست وعدد من المستوطنات الأخرى بالجليل الغربي، بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال اعتراض طائرة مسيَّرة أُطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى (شمال). وبثت منصات إسرائيلية على تليغرام مقاطع فيديو لاعتراض المسيّرة في سماء بلدة معيليا بالجليل الأعلى.

وقبل ذلك، أعلن الجيش تفعيل صفارات الإنذار في المطلة وكفار يوفال بمنطقة إصبع الجليل في أقصى شمال الجليل الأعلى، تحذيراً من تسلل طائرات مسيّرة.

في المقابل، أعلن حزب الله السبت، استهداف مقاتليه ‏قاعدتي ميشار الاستخباراتية و"تل نوف" الجوية شمال إسرائيل برشقات صاروخية ومسيّرات، فضلاً عن تجمعات لقوات من الجيش أهمها في منطقة رأس الناقورة الحدودية جنوبي لبنان.

وأفاد الحزب في بيانات متتالية، بأن مقاتليه شنّوا هجوماً جوياً بسرب مسيّرات انقضاضية على قاعدة "تل نوف" الجوية جنوب تل أبيب، ‏وقد أصابت أهدافها بدقّة،‏ وأضاف أنهم استهدفوا ‏قاعدة ميشار الإسرائيلية في صفد (شمال) برشقة صاروخية، دون مزيد من التفاصيل.‏

و"ميشار" هو معسكر ومقر استخباراتي في المنطقة الشمالية في صفد، فيما "تل نوف" قاعدة جوية ومطار عسكري وتقع في رحوفوت (وسط).

كما قصف مقاتلو الحزب منطقة ‏الكريوت شمال مدينة حيفا، وتجمعاً لقوات جيش الاحتلال في محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان برشقة صاروخية. ‏

وعلى الحدود مع إسرائيل، أعلن حزب الله استهدافه تجمعاً لقوات إسرائيلية في منطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان برشقة صاروخية، دون ذكر تفاصيل عما إذا كان قتلى قد سقطوا في صفوف جيش الاحتلال.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و634 قتيلاً و12 ألفاً و252 مصاباً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول بيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء الجمعة.